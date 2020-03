0 Flares 0 Flares ×

Appello al Governo

L’emergenza è l’affitto: un contributo straordinario per tutte e tutti!

Viviamo in questi giorni momenti di grande emergenza che sta avendo e avrà anche in futuro forti ripercussioni economiche e sociali su tutte e tutti noi.

Di fronte a questa situazione in molti si trovano nella condizione di non riuscire a pagare regolarmente il canone di locazione richiesto dai proprietari ed è necessario intervenire subito per far sì che chiunque sia in difficoltà non venga lasciato indietro.

#iorestoacasa è giustamente lo slogan di questi giorni, utilizzato dal Governo e dalle istituzioni, ma il diritto ad avere una casa è messo sempre più in discussione dalle notevoli difficoltà economiche di molti e molte.

Dopo aver chiesto e ottenuto la sospensione degli sfratti e degli sgomberi fino al 30 Giugno, è necessario richiedere misure ulteriori per garantire a tutte e tutti il diritto alla casa.

Lavoratori e lavoratrici, autonomi, a tempo determinato in scadenza, atipici, partite iva, in nero, studenti e studentesse fuorisede, famiglie, coppie, molti non riusciranno a pagare gli affitti in questi mesi. L’affitto rappresenta una delle spese principali che gravano sulle spalle delle famiglie, prima della crisi economica derivata dal Covid-19, con 1,2 milioni di famiglie che hanno pagato sino ad oggi un affitto che incideva per il 40% sul reddito complessivo. Secondo l’indagine Eurostudent 2017. Inoltre, il costo dell’alloggio per i fuorisede incide per il 38% sul totale delle spese sostenute durante l’anno.

Ad un’emergenza eccezionale bisogna adottare una misura eccezionale: un contributo affitto per tutte e tutti!

E’ necessario creare un fondo straordinario con erogazione immediata per il contributo affitto che permetta di coprire le spese degli inquilini e di tutte le categorie, evitando episodi di morosità. Una semplice sospensione del pagamento dei canoni d’affitto comporterebbe solo uno spostamento in avanti del problema per le famiglie che non riescono a pagare, mentre la crisi economica che stiamo affrontando si prospetta molto lunga. Inoltre è necessario evitare sia che gli inquilini vadano in morosità, sia che ai proprietari venga meno un reddito che per alcuni è importante e rappresenta in questo momento una delle poche fonti di guadagno.

Abbiamo bisogno di una misura apposita, immediata e diretta, facilmente fruibile online, evitando procedure burocratiche eccessive, che venga erogata in tempi celeri e che garantisca a tutte e tutti un aiuto nel pagare gli affitti rispetto all’emergenza Coronavirus e al contrarsi dei guadagni e della capacità di reddito.

Invitiamo associazioni, realtà sociali, organizzazioni, collettivi, sindacati, associazioni e reti di proprietari, amministratori locali, sindaci, gruppi consiliari e parlamentari ad aderire al nostro appello per chiedere al Governo di attivare un fondo per il contributo affitto straordinario rivolto a tutte e tutti!

Aderisci alla mail emergenzacasacovid19@gmail.com.

Unione Inquilini, Link Coordinamento Universitario, Rete della Conoscenza, Pensare Urbano

ADERISCONO:

Acorn Italy

ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia

Anima Verde Ladispoli

ANLS – Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali

Antonella Bundu – Consigliera Comunale Firenze – Sinistra Progetto Comune

Associazione Comunità Accogliente – Mercogliano

Associazione “I Blu”

Associazione Spazio Solidale

ASU Padova

Campagna LasciateCIEntrare

Carlo Cellamare – Professore Associato – Università degli Studi della Sapienza

Circolo Arci fra i Lavoratori di Porta al Prato

Circolo Arci Nadir

Circolo Arci Rinascita

Circolo Arci Ritmolento

Circolo Arci Sparwasser

Circolo Rifondazione Comunista IX Municipio – Roma

Comitato Antisfratti Brescia

Comitato Cittadino Emergenza Abitativa x Santa Marinella

CUB Nazionale

CUB Varese

CUB Veneto

Dmitrij Palagi – Consigliere Comunale Firenze – Sinistra Progetto Comune

Emily Clancy – Consigliera Comunale Bologna – Coalizione Civica per Bologna

Federico Martelloni – Consigliere Comunale Bologna – Coalizione Civica per Bologna

FLC CGIL Roma e Lazio

FLMUniti-CUB

Francesco Macario – Consigliere Comunale Borgo di Terzo (BG) – Bergamo in Comune

Gruppo consiliare – Si Toscana a Sinistra

Il Corsaro

Jacopo Zannini – Consigliere Comunale Trento – Altra Trento a Sinistra

Julian Colabello – Consigliere Municipio XIII Roma – PD

Lista Bergamo in Comune

Lista Gandosso Bene Comune

Lista Sinistra per un’Altra Seriate

Marco Palumbo – Consigliere Comunale Roma – PD

Marco Sironi – Consigliere Comunale Seriate (BG) – Sinistra per un’Altra Seriate

Marta Nalin – Assessora con deleghe a Sociale, Inclusione, Pari opportunità, Politiche di genere e Partecipazione – Comune di Padova

Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali

Movimento Civico Ladispoli Città

Nonna Roma

Nuova Resistenza

Onda Universitaria Palermo

Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea

Pesaro Povera – Associazione di solidarietà

Progetto Rebeldia Pisa

Radio Roarr

Rete delle Città in Comune

Rifondazione Comunista Bergamo

Rifondazione Comunista Firenze

Sgb Pisa

Simone Neri Sernieri – Professore Ordinario – Università degli Studi di Firenze

Sinistra Italiana Roma Area Metropolitana

Studenti di Sinistra

Tiziano Belotti – Consigliere Comunale Gandosso (BG) – Gandosso Bene Comune

Tommaso Fattori – Consigliere Regionale Toscana – Si Toscana a Sinistra

USI Cit Cesena

USI Cit Lucca

USI Cit Sanità Toscana

Yuri Trombetti – Responsabile casa PD Roma